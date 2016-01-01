  • КОМПАНИЯ "МИР БАССЕЙНОВ ЮГ"
  • Cтроительство и эксплуатация бассейнов, фонтанов, аквапарков.
    Работаем по Краснодарскому краю.
    Представительство в г.Сочи и в г.Анапа
  • +7 (862) 295-55-66
  • г. Сочи, ул. Краснодонская, 44
  • пн-пт 9:00-18:00, сб 10:00-18:00
  • вс. выходной
  • Всё для бассейнов

    Всё для бассейнов

    Самый широкий выбор оборудования и комплектующих, отделочных материалов. Только проверенные в эксплуатации бренды-изготовители.

  • Строительство бассейнов любой сложности

    Строительство бассейнов любой сложности

    От экономичного домашнего бассейна до главного бассейна с фирменным брендовым стилем гостиничного комплекса или частной резиденции.

  • Строительство бассейнов

    Профессионализм

    Наши сотрудники работают по профилю более 10 лет. Гарантируем безукоризненное качество работ на каждом этапе и соблюдение сроков.

  • Подарки и скидки на оборудование бассейнов и строительство

    Подарки и скидки

    Ценим всех наших клиентов, и при повторных обращениях делаем приятные скидки и дарим подарки для содержания уже построенных бассейнов.

ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС!

Оставьте свои контакты, и мы с Вами свяжемся в течение нескольких минут.

Наши работы

Проекты, которыми мы гордимся.
Хотите такой же? Сделаем! У Вас будет свой бассейн уже через 30 дней*!

Открытый переливной бассейн 10х6 м

Бассейн скиммерный 8х4 м

  • Размер

    8х4 м

  • Глубина

    1,6 м

Бассейн скиммерный 8х4 м

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Открытый скиммерный бассейн 8,0х3,0 м

Бассейн скиммерный 8,0х3,0 м

  • Размер

    8,0х3,0 м

  • Глубина

    1,6-2,0 м

Бассейн скиммерный 8,0х3,0 м

Подробнее
Бассейн скиммерный 14х1,8 м

Бассейн 14х1,8 м

  • Размер

    14х1,8 м

  • Глубина

    0,8-1,7 м

Бассейн 14х1,8 м

Подробнее
Купель 1,6х2,5 м

Мини-бассейн переливной 1,6х2,5 м

г. Сочи

  • Размер

    1,6х2,5 м

  • Глубина

    1,2 - 2,0 м

  • Отделка бассейна

    мозаика

  • Отделка стен

    мозаика

Мини-бассейн переливной 1,6х2,5 м

Подробнее
Открытый скиммерный бассейн 7,5х3,5 м

Бассейн скиммерный 7,5х3,5 м

  • Размер

    7,5х3,5 м

  • Глубина

    0,9-1,7 м

Бассейн скиммерный 7,5х3,5 м

Подробнее
Открытый переливной бассейн 10х6 м

Бассейн переливной 10х6 м

  • Размер

    10х6 м

  • Глубина

    1,2-2,2 м

Бассейн переливной 10х6 м

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Открытый бассейн скиммерного типа

г. Анапа

  • Размер

    6х3 м

  • Макс. глубина

    2 м

  • Отделка бассейна

    пленка (Израиль)

  • Отделка борта

    копинговый камень

Открытый бассейн

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Мини-бассейн

г.Сочи

  • Размер

    3 х 3 м

  • Макс. глубина

    1,5 м

Мини-бассейн

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Бассейн в помещении

г. Сочи

  • Размер

    6 х 3 м

  • Глубина

    2 м

  • Отделка бассейна

    мозаика

  • Отделка бордюра

    плитка

Бассейн в помещении

Подробнее
Открытый частный бассейн

Открытый бассейн

г. Анапа

  • Размер

    10 х 3 м

  • Глубина

    1,5 м

Открытый частный бассейн

Подробнее
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Гидромассажный бассейн

г. Анапа

  • Размер

    4 х 3 м

  • Макс. глубина

    1,5 м

Гидромассажный бассейн

Подробнее
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Открытый переливной бассейн (реконструкция)

г. Сочи

  • Размер

    12 х 6,5 м

  • Глубина

    1,2 - 2,0 м

  • Отделка бассейна

    мозаика

  • Отделка борта

    мозаика

Открытый бассейн (реконструкция)

Подробнее

Бассейн за 30 дней* - это к нам!

Ваша заявка

Мы перезвоним Вам в течение нескольких минут после получения заявки.

Выезд специалиста

Наш специалист подъедет в удобное Вам время и сделает необходимые замеры.

Договор и проект

Заключаем договор. Разрабатываем дизайн-проект и согласуем его с Вами.

Строительство и сдача

Ведем работы строго по графику. Настраиваем все системы оборудования.

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Наш магазин в Сочи

Огромный выбор любого оборудования,
строительных и отделочных материалов для бассейна

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Как нас найти

Сложно выбирать по картинкам? Приходите к нам!

Знаем, что многим сложно выбирать товары по картинке на экране телефона или компьютера. Всегда хочется посмотреть вживую, а еще лучше потрогать. Нет ничего невозможного! Ждем вас в нашем магазине в Сочи. У нас есть практически всё, что нужно для строительства, отделки и ухода за вашим бассейном.

А если у вас будут вопросы, вы всегда можете обратиться за помощью к нашим менеджерам. Вам всё подробно расскажут, покажут и помогут сделать правильный выбор.

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+7 (862) 295-55-66
Плитка мозаика ZETOGLASS для бассейна

ПЛИТКА-МОЗАИКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Эко-стекло без пластика! Чипы 25х25х4,5 мм в листах 317х317 мм на сетке.